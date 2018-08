Virus schakelt Apple-fabrieken uit

Dat melden Aziatische media zaterdag, het bedrijf bevestigde de uitval van meerdere apparaten in verscheidene fabrieken.

TSMC, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, is al jaren een grote leverancier van het Amerikaanse Apple.

De besmetting na een gerichte aanval komt op het moment dat alle grote producenten van smartphones en tablets hun nieuwste versie voor verkoop in september gereed maken. Deze maanden is het topdrukte.

Apple presenteert in september net als Samsung tijdens grote shows meerdere nieuwe modellen en updates van bestaande series.

ASML-klant

Chipleverancier TSMC werkt, net als Intel en Samsung, met de nieuwste chipmachinemakers van het Nederlandse ASML uit Veldhoven.

Eind mei meldde TSMC nog met de nieuwste ASML-machine een topvermogen te hebben bereikt. Dankzij de modernste ASML-machines kan het Zuid-Koreaanse bedrijf nog meer chips op een kleinere ruimte in elektronica plaatsen, die bovendien steeds energiezuiniger zijn.

Eerste ooit

Zaterdag heeft het TSMC-concern enkele fabrieken deels laten weer draaien. Andere zullen zeker tot maandag niet online komen. Het opstarten van chipproductie vergt altijd enige tijd.

TSMC bevestigde de problemen. Het zegt dat dit de eerste virus-aanval ooit is die erin geslaagd is de productie te treffen, aldus cfo Lora Ho. Hoe groot de schade is wilde de bestuurder nog niet zeggen.