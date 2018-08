Duikvlucht bitcoin onder $7000

De meest beeldbepalende onder de 1500 digitale munten ging naar $6979 per stuk, ver verwijderd van zijn piek rond $19.000.

Afgelopen week stutte het bericht dat de grote beurs New York Stock Exchange met Microsoft en Starbucks een platform oprichtte de koers. Via dat platform zou de digitale munt in veel bredere kring te gebruiken zijn voor aankopen.

Met de steun van de grote Amerikaanse beurs, zouden grotere beleggers daarop willen aansluiten.

Dieptepunt

Zaterdagmiddag ging de zeer beweeglijke crypto echter naar het laagste punt in een maand tijd.

Handelaren in deze digitale munten kijken nu naar mogelijke schokken neerwaarts, met de volgende technische grens van $6800 en daarna die van $6500 per stuk.

Bitcoin wordt volop geproduceerd, de waarde neemt echter af.

Ook andere cryptomunten gingen bij het platform Coinmarketcap omlaag. Ether, xrp, bitcoin cash, litecoin en stellar zakten met enkele procenten. Bitcoin heeft nog een marktwaarde van $120 miljard.

