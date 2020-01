Leven radicaal anders in 2020 door werk of huis

Ⓒ foto rené BOUWMAN

In 2019 volgde De Telegraaf vier huizenkopers, die er ondanks de moeilijke markt allemaal in slaagden een woning op de kop te tikken. Dat gaat we dit jaar weer doen. Drie huizenzoekers, drie mensen die in 2020 een baan willen vinden en drie mensen die volgend jaar met pensioen gaan. Zij gingen er decennialang van uit dat zij met 65 jaar AOW zouden krijgen. Toen ging de pensioenleeftijd ineens omhoog, sneller omhoog en afgelopen zomer werd hij weer bevroren op 66 jaar en vier maanden. „Dat is toch wel heel erg snel ineens.”