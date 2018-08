’Statiegeld op smartphone nodig’

Dat geldt ook voor kobalt, nikkel en lithium tot koper, stelt metaalleverancier Umicore.

Veel oude smartphones verdwijnen thuis in de la, gemiddeld vier per gezin. Omdat van de twee miljard jaarlijks verkochte exemplaren er wereldwijd hooguit 3% worden gerecycled, is met de schaarser worden grondstoffen hergebruik snel nodig. Bovendien vraagt de opmars van de batterijauto steeds meer van deze metalen.

’Te weinig’

Umicore doet het voorstel van de statiegeldheffing om zo het hergebruik aan te jagen kort na zijn kwartaalpresentatie, met dik een kwart meer winst voor het Vlaamse bedrijf.

„Vandaag gaat een derde van de kobalt naar de consumentenelektronica. Het gros wordt niet gerecycled”, zegt zijn topman Marc Grynberg in De Tijd. „Willen we in de toekomst over voldoende grondstoffen beschikken, dan moeten we massaal recyclen.”

Het Nederlandse Fairphone gebruikt recyclede materialen voor zijn smartphone. Dat recyclen zou vaker moeten gebeuren, vindt Umicore. Ⓒ ANP XTRA

Dat is vrij simpel te regelen, stelt hij. ,,We leveren onze lege bak bier in het weekend toch ook binnen in de supermarkt?”

De huidige aanpak met inzamelpunten levert te weinig op, meent Grynberg. Beginnen met statiegeld geeft, net als bij frisdrankflessen, de prikkel om ze leeg in te leveren.

De omzet van het bedrijf sterkte over het eerste halfjaar dankzij die vraag van met 16% tot €1,7 miljard.