Records op opgewekt Wall Street

De Dow Jones-index eindigde 0,6% hoger. De Dow steeg woensdag al naar recordhoogte en scherpte dat record vandaag aan. De breed samengestelde S&P 500-index tikte vandaag ook een record aan en klom 1%. Technologiebeurs Nasdaq ging 2,5% vooruit.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag zijn handtekening gezet onder het steunpakket van $1900 miljard. „Deze historische wetgeving gaat over het opnieuw opbouwen van de ruggengraat van dit land”, zei Biden. De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden. De eerste steuncheques van $1400 zullen naar verwachting nog deze maand beschikbaar komen.

Beleggers waren in de ban van Roblox. Het gamingplatform maakte woensdag een succesvol debuut op Wall Street met een koersexplosie van 54%. Het aandeel Roblox ging vandaag nog eens 6,3% omhoog. Topbelegger Cathie Wood heeft voor circa $36 miljoen aan stukken Roblox gekocht.

De Zuid-Koreaanse internetwinkelgigant Coupang maakte vandaag zijn beursdebuut in New York. Het bedrijf bestaat sinds 2010 en mag de Japanse investeerder SoftBank tot zijn aandeelhouders rekenen. De introductiekoers van Coupang bedroeg $35. Het aandeel werd positief ontvangen door beleggers, want de koers steeg 41,5% naar $49,52.

Branchegenoot Alibaba won 2,9%. Dit ondanks berichten dat Chinese toezichthouders overwegen een forse boete op te leggen aan webwinkelconcern Alibaba. De boete zou de $975 miljoen die chipmaker Qualcomm er in 2015 moest betalen voor monopoliepraktijken overstijgen, meldt zakenkrant Wall Street Journal. Alibaba zou behalve een boete betalen ook moeten stoppen met bepaalde concurrentiebeperkende praktijken op het platform. Zo zouden handelaren niet gelijktijdig op een ander platform dezelfde spullen mogen aanbieden als bij Alibaba. Ook bekijken de toezichthouders of Alibaba sommige onderdelen van het bedrijf moet afstoten, stellen de ingewijden. Dat zouden dan takken zijn die niets te maken hebben met de onlinewinkelkant van het bedrijf.

Farmaceut Johnson & Johnson zakte 0,04%. Het Nederlandse dochterbedrijf Janssen heeft goedkeuring gekregen om zijn coronavaccin te laten toedienen bij burgers in de Europese Unie.

Concurrent AstraZeneca verloor 2,3% nadat de toediening van het coronavaccin van dit farmacieconcern voorlopig is stilgelegd in Denemarken, IJsland en Noorwegen. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden het gebruik van het middel eerder al tijdelijk aan banden.

Koers Boeing neemt een vlucht

Boeing kreeg er 2,8% bij. De vliegtuigfabrikant staat naar verluidt op het punt een miljardenorder binnen te slepen van Southwest Airlines voor zijn 737 MAX-toestellen.

Softwareproducent Oracle verloor daarentegen 6,5% na kwartaalcijfers. Vooral de cloudtak van het bedrijf presteerde minder dan waar rekening mee werd gehouden.

GameStop, sinds enige tijd een speelbal van speculanten, piekte woensdag op $348. De gamesverkoper stond vandaag 3,3% in de min.

AMC Entertainment (+4%) is de laatste tijd ook meegezogen in een gevecht tussen particuliere beleggers en professionele investeerders. De bioscoopketen rekent op betere tijden als gevolg van de uitrol van vaccins en het in première gaan van nieuwe films.

WW-aanvragen vallen mee

Vanmiddag verschenen ook cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. Daaruit bleek dat 712.000 werkloze Amerikanen de afgelopen week bij de overheid aanklopten voor steun. Dat was een meevaller, omdat er was gerekend op 725.000 steunaanvragen. Een week eerder kwam het aantal WW-aanvragen uit op 745.000.

Het is nu voor de derde achtereenvolgende week dat het aantal WW-aanvragen onder de 800.000 blijft. Maar dat is nog steeds aan de hoge kant, want tijdens de financiële crisis in 2009 kwam het aantal steunaanvragen nooit boven de 665.000 uit.