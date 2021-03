Roblox schiet omhoog op opgewekt Wall Street

Vlak na opening koerst de Dow Jones-index 0,4% hoger. De Dow steeg woensdag al naar recordhoogte. De breed samengestelde S&P 500-index klimt 0,8%. Technologiebeurs Nasdaq gaat 1,6% vooruit.

Bekijk ook: ECB zet geldpers in hogere versnelling

Beleggers zijn in de ban van Roblox. Het gamingplatform maakte woensdag een succesvol debuut op Wall Street met een koersexplosie van 54%. Het aandeel Roblox staat vandaag nog eens 8% hoger.

Farmaceut Johnson & Johnson wordt 0,3% meer waard. Het Nederlandse dochterbedrijf Janssen heeft goedkeuring gekregen om zijn coronavaccin te laten toedienen bij burgers in de Europese Unie.

Concurrent AstraZeneca verliest echter 1,5% nadat de toediening van het coronavaccin van dit farmacieconcern voorlopig is stilgelegd in Denemarken, IJsland en Noorwegen. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden het gebruik van het middel eerder al tijdelijk aan banden

GameStop, sinds enige tijd een speelbal van speculanten, piekte woensdag op $348. De gameverkoper zakt vandaag echter weer 3% terug.

Bekijk ook: ECB geeft AEX extra steun

WW-aanvragen vallen mee

Vanmiddag verschenen ook cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. Daaruit bleek dat 712.000 werkloze Amerikanen de afgelopen week bij de overheid aanklopten voor steun. Dat was een meevaller, omdat er was gerekend op 725.000 steunaanvragen. Een week eerder kwam het aantal WW-aanvragen uit op 745.000.

Het is nu voor de derde achtereenvolgende week dat het aantal WW-aanvragen onder de 800.000 blijft. Maar dat is nog steeds aan de hoge kant, want tijdens de financiële crisis in 2009 kwam het aantal steunaanvragen nooit boven de 665.000 uit.