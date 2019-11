Kraamkamer voor droomprojecten

Jeroen Swolfs is het platform Create the Impossible gestart om mensen met creatieve dromen te helpen deze waar te maken. Ⓒ Amaury Miller

ZANDVOORT - Voor zijn project Streets of the World trok Jeroen Swolfs zeven jaar lang de wereld over om in 195 hoofdsteden het leven op straat te fotograferen. Nu heeft hij een platform opgericht om anderen te helpen om hun droomproject van de grond te krijgen.