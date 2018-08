Fiscus doof voor vragen: hoorn op de haak gegooid

Dat blijkt uit gegevens van de fiscus over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. Van de bijna 900.000 telefoontjes die belastingadviseurs naar het speciaal voor hen ingerichte nummer deden, hingen ze in ruim 250.000 gevallen op terwijl ze in de wachtrij stonden.

„Als ik uit alle problemen bij de Belastingdienst moet kiezen, staat de bereikbaarheid met stip op één”, zegt Sylvester Schenk, directeur van het Register Belastingadviseurs.

Het is ook voor gewone belastingbetalers bijzonder moeilijk om de Belastingtelefoon te bereiken. Ruim 1 miljoen bellers hebben dit jaar al opgehangen terwijl ze in de wachtrij stonden.

