Bedrijven VS sluizen minder geld via Nederland

Door de verlaging van de winstbelasting in de VS van 35 procent naar 21 procent een half jaar geleden investeren ze mogelijk meer in de VS. Ook is het voordeliger gemaakt om buitenlandse winsten uit belastingparadijzen terug te halen.

De Amerikaanse belastinghervorming helpt staatssecretaris Snel van Financiën om af te rekenen met het negatieve fiscale imago van Nederland. Van elke euro die buitenlandse bedrijven in Nederland investeren, verlaat 80 tot 85 procent het land weer net zo snel, zegt Arjen Lejour van het Centraal Planbureau.