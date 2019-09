FedEx verlaagt winstraming om handelsonrust

"Onze prestaties worden nog steeds negatief beïnvloed door de afzwakkende wereldeconomie, veroorzaakt door de toenemende handelsspanningen en onzekerheid rond beleid", aldus topman Fred Smith van FedEx in een toelichting. Voor het hele fiscale jaar rekent het bedrijf nu op een aangepaste winst per aandeel van 11 tot 13 dollar. Dat zou neerkomen op een winstdaling met minstens 16 procent vergeleken met een jaar eerder. Analisten hadden in doorsnee gerekend op 14,73 dollar per aandeel.

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar behaalde FedEx een nettowinst van 745 miljoen dollar. Dat was 835 miljoen dollar een jaar eerder. Nabeurs in New York zakte de koers meer dan 7 procent.