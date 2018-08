Column: Veel winnaars bij spel Fortnite

Het spel is in een jaar tijd uitgegroeid tot een van de, zo niet de populairste game ter wereld met meer dan 40 miljoen spelers. Het kan gespeeld worden op een pc of Playstation, maar er is ook een mobiele variant. De game is ontwikkeld door Epic Games, bekend van de ‘Gears of War’ trilogie op de Xbox.

Het concept van Fortnite Battle Royale is eenvoudig: honderd spelers worden op een hoop gegooid en vechten met elkaar tot er eentje overblijft. Ze worden daarvoor neergezet op een groot eiland waar allerlei wapens en andere objecten verspreid liggen. Daarmee moeten ze zich bewapenen, terwijl ze de omgeving en gebouwen verkennen. Terwijl de tijd verstrijkt wordt het gebied waarin gespeeld wordt steeds kleiner.

‘Gratis’

Het computerspel is ‘gratis’ en de basisprincipes zijn eenvoudig onder de knie te krijgen. Sommige gratis spelletjes zijn óf te competitief óf te moeilijk óf kosten (te) veel tijd. Dat is iets waar het grote publiek niet altijd op zit te wachten. Fornite is precies het tegenovergestelde en trekt daardoor in groten getale nieuwe spelers aan. Het spel heeft ook een squad mode, de kers op de taart. Door deze mode ontstaat de mogelijkheid om heel sociaal met vier vrienden, die met elkaar contact kunnen hebben via een headset, tegelijk een potje te spelen.

Nu komt de crux. Fortnite zelf is ‘gratis’ maar het spel maakt gebruik van zogenaamde ‘add-ons’. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan verschillende soorten parachutes, dansbewegingen, emoties en skins. Vooral deze skins van de karakters waarmee je speelt zijn voor spelers van het spel heel belangrijk. Zo’n nieuwe outfit kost wel geld. Dat kan aardig in de papieren lopen. Er zijn spelers die zeggen dat ze al 500 dollar of meer hebben besteed. Fortnite verdiende er in de maand maart 233 miljoen dollar aan. Je hoeft die skills echter niet te kopen, hoewel je het natuurlijk helemaal bent als je die nieuwste skins wel hebt. Zonder extra uitgaven kun je net zo goed worden als de rest.

Waar rinkelt de kassa?

De makers van het spel Fortnite hebben goud in handen. In het huidige tempo realiseert Fortnite een omzet van 3,5 miljard dollar per jaar. Maar Epic Games is niet het enige bedrijf dat profiteert van het succes. Er zijn meer beursgenoteerde bedrijven waar de kassa rinkelt. De eerste is het aan de technologiebeurs Nasdaq genoteerde Turtle Beach Corp. Deze producent van headsets voor de spelletjesindustrie wist waarschijnlijk niet goed wat hem overkwam toen Fortnite zo populair werd. Dit vrij onbekende beursgenoteerde bedrijf is wellicht de grootste winnaar. Voor Fortnite moet er immers tussen de spelers veel gecommuniceerd worden. De headsets van Turtle Beach lenen zich hier bij uitstek voor. Niet voor niets is het aandeel van Turtle Beach dit jaar al met meer dan 1100 procent gestegen.

Tencent

Een andere winnaar is de Chinese technologiereus Tencent. Tencent bezit namelijk 40 procent van de aandelen van ontwikkelaar Epic Games. Daarnaast bezit Tencent de rechten om het spel in thuisland China te lanceren. Een verdere groei van het aantal spelers van het spel lijkt hiermee gegarandeerd. De koers van het aandeel Tencent blijft dit jaar weliswaar wat achter maar Tencent heeft na een aantal zeer succesvolle jaren inmiddels de status van het grootste beursgenoteerde bedrijf van China bereikt.

Nvidia

Een derde winnaar is chipmaker Nvidia. Nvidia is onder meer producent van grafische kaarten. Om een gemiddeld computerspel te kunnen spelen heb je een behoorlijk krachtige pc nodig met een grafische kaart van bijvoorbeeld Nvidia. Bij de divisie ‘Gaming’ van Nvidia steeg in het eerste kwartaal de omzet met 68 procent. Dat is drie keer zoveel als in de vorige kwartalen.

Amazon

Tenslotte is er nog een winnaar. Dat is een bedrijf dat momenteel bij ieder succes betrokken lijkt, namelijk Amazon. Amazon kocht enige tijd geleden voor bijna een miljard dollar de streamer Twitch. Dat is een online platform, te vergelijken met bijvoorbeeld YouTube. Amazon kaapte het bedrijf daarmee net weg voor de neus van een andere grootmacht op technologiegebied: Alphabet. Via Twitch kunnen spelers hun games streamen. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt.

Zo blijkt maar weer dat er aan een ‘gratis’ spelletje behoorlijk veel verdiend kan worden. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.