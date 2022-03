Premium Het beste van De Telegraaf

Bitcoin op hoogste stand van het jaar: zet de cryptorally door?

Door Johan Wiering

De prijs van de bitcoin is de afgelopen drie weken met een kwart gestegen en staat met ruim $47.000 op het hoogste niveau van dit jaar. Andere cryptovaluta’s zitten ook stevig in de lift. Wat bezielt beleggers om massaal in te stappen tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en oplopende rentes? En doe je er volgens experts verstandig aan alsnog kopen of zijn de risico’s te groot?