Oud-top Tepco moet miljarden betalen in nasleep van kernramp Fukushima

Een rechtbank ik Tokio heeft in een vonnis bepaald dat de voormalige bestuurders van energiemaatschappij Tepco financieel aansprakelijk zijn voor de ramp. Dat meldden lokale media.

Tepco

Vier voormalige Tepco-bestuurders, onder wie oud-voorzitter Tsunehisa Katsumata en voormalig president Masataka Shimizu moeten een schadevergoeding aan het bedrijf betalen, omdat ze de ramp niet hebben weten te voorkomen. Een groep van krap 50 aandeelhouders spande in 2012 een rechtszaak aan tegen vijf voormalige directieleden. Daarin werd geëist dat dat zij in totaal zo'n 22 biljoen yen aan het bedrijf zouden betalen omdat zij zouden hebben nagelaten om maatregelen te nemen tegen een tsunami.

In september 2019 werden Katsumata, voormalig vice-president Ichiro Takekuro en voormalig vice-president Sakae Muto door een rechtbank in Tokio vrijgesproken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. In deze zaak loopt nog een hoger beroep. Een uitspraak over dit beroep wordt in januari volgend jaar verwacht.