Ziek tijdens vakantie? Dit moet je regelen

Want als je door ziekte of een ongeluk(je) niet van heel je vakantie hebt kunnen genieten, krijg je de ongenoten vakantiedagen vaak terug in de vorm van ziektedagen. Dan moet je je wel aan een paar regels houden. Ziek op vakantie in vijf vragen.

1. Ik ben ziek geworden op vakantie. Wat nu?

Er zijn twee dingen die je zo snel mogelijk moet regelen, naast het snel herstellen. Om te beginnen moet je binnen 24 uur aan je werkgever laten weten dat je vakantie is onderbroken door ziekte of een ongeval. Ten tweede moet je naar de dokter, zodat die officieel kan vaststellen – en opschrijven! – dat je ziek of geblesseerd bent. Als het even kan, staat er in zo’n doktersverklaring ook wat de diagnose is, en hoe lang je waarschijnlijk uit de roulatie zult zijn. Als je weer thuis bent, kun je die verklaring aan je werkgever overhandigen. Zo weet die zeker dat je niet gelogen hebt.

2. Moet ik naar huis?

Niet per se. Je moet wel aan je werkgever laten weten waar je te bereiken bent: hang je boven een emmer op de camping, of lig je op de verpleegafdeling van het lokale ziekenhuis? Meld je trouwens ook weer beter, als je tijdens je vakantie al herstelt. Mocht je ziek of geblesseerd terugkomen van vakantie, dan wil de werkgever misschien dat je even met de bedrijfsarts praat. Maar daar mag je gerust mee wachten tot wanneer je eigenlijk toch al zou terugkomen van vakantie.

3. Ben ik nou mijn vakantiedagen kwijt?

Nee hoor. De niet-genoten vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. Overleg na thuiskomst met je werkgever hoe en wanneer je die vakantiedagen gaat inhalen. Natuurlijk is er een uitzondering. Als je vrije dagen onder de bovenwettelijke vakantiedagen vallen, en je hebt daar schriftelijk (of soms zelfs mondeling) mee ingestemd, bijvoorbeeld via de cao die aan je arbeidsovereenkomst hangt, dan blijven dat gewoon vakantiedagen. En die ben je dan dus kwijt.

4. Geldt verkouden worden ook als ziek zijn?

Nee, of het moet een heel zware verkoudheid zijn. Voor ziek zijn op vakantie geldt hetzelfde als ziek zijn daarbuiten: je stelt je werkgever op de hoogte van omstandigheden die je verhinderen om aan het werk te gaan. Zou je met je verkouden hoofd gewoon zijn gaan werken, als je geen vakantie had? Dan meld je je daar op vakantie ook niet ziek voor. Er zijn zelfs gevallen bekend van werknemers die tijdens hun vakantie een been braken, en gewoon de vakantiedagen lieten doortellen. Hadden ze thuis hun been gebroken, dan waren ze immers ook blijven werken.

5. Ik zat al ziek huis. Mag ik wel op vakantie?

Niet zomaar. Voor een vakantie als je ziek thuis zit, heb je toestemming van de bedrijfsarts nodig. Die zal zich afvragen of een vakantie je herstel in de weg staat of niet. Bovendien geldt in deze situatie precies de omgekeerde regel: je bent weliswaar ziek, maar op vakantie gaan kost je gewoon vakantiedagen. Eén voordeel: dan hoef je ook even niet aan je re-integratieplichten te voldoen.