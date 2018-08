ABN Amro: cadeaubon na schenden bankgeheim

De man vermoedde dat er iets niet de haak was, toen zijn ex ineens allerlei specifieke informatie over zijn financiële situatie bleek te hebben, en die tegen hem gebruikte. Zijn ex-schoonzus, een werknemer van ABN Amro, bleek die gegevens aan de ex te hebben doorgespeeld – iets waar ze na onderzoek zelfs al twintig jaar mee bezig bleek te zijn. „Er circuleerden zelfs rekeningafschriften in de schoonfamilie”, staat in het oordeel van klachteninstituut Kifid over de zaak.

Daar kwam de zaak terecht toen een schikking tussen ABN Amro en de man er niet meer in bleek te zitten. De bank wilde de gedupeerde klant een cadeaubon aanbieden als vergoeding van de immateriële schade. De geschillencommissie van het Kifid gaat een stuk verder: het tot twee keer weigeren van onderzoek was „onprofessioneel”s, en ABN Amro moet €5000 betalen.

De man heeft zijn financiën inmiddels bij een andere partij ondergebracht. Tegen de lekkende ex-schoonzus zijn „passende maatregelen” genomen.