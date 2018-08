Luxeprobleem Warren Buffett: $111 miljard in kas

Maar nu is er een luxeprobleem voor Buffett (87), want de kas van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway puilt uit met liefst $111 miljard. Zijn ’geldpakhuis’ wordt steeds voller, omdat hij veel overnames te duur vindt of ziet mislukken. Buffett probeerde bijvoorbeeld vorig jaar tevergeefs het Nederlands-Britse levensmiddelenconcern Unilever te kopen voor €134 miljard.

Aandelen inkopen

Het inkopen van aandelen Berkshire Hathaway leek een oplossing te bieden voor de overvolle kas. Maar sinds vorige maand werd aangekondigd dat Buffett en zijn 94-jarige rechterhand Charlie Munger aandelen kunnen gaan inkopen als zij vinden dat de beurskoers onder de intrinsieke waarde ligt, is de koers alweer met circa 5% opgelopen. Berkshire Hathaway heeft in het voorbije kwartaal geen aandelen ingekocht.

Wachten op megaovername

Thomas Russo van vermogensbeheerder Gardner Russo & Gardner zou liever zien dat Buffett wacht op een goed moment om een grote slag te slaan met een megaovername. „Hij heeft geen waarde gecreëerd door aandelen in te kopen”, zei Russo tegen persbureau Bloomberg. „Hij heeft waarde gecreëerd met lef, door op momenten toen anderen niet durfden, bedrijven te kopen waarvan hij zag dat ze een concurrentievoordeel hadden die over een langere periode zou blijven bestaan.”

