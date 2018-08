Turkse munt zet nieuw dieptepunt neer

De Turkse munt werd rond 15.30 uur (Nederlandse tijd) nog eens 1,7% minder waard naar een dieptepunt van $0,1933.

Experts houden er rekening dat er nog meer verval voor de Turkse lira in het verschiet ligt nadat eind vorige week Amerika economische sancties heeft opgelegd aan Turkije.

Sinds begin dit jaar is de Turkse munt al meer dan 25% aan waarde kwijtgeraakt mede vanwege de eerdere schrik over het voornemen van president Erdogan om zich te gaan bemoeien met het beleid van de centrale bank in Turkije.