’Vertrouwen in Britse premier May met aanpak brexit ver te zoeken’

In de eerste helft van 2017 had nog 55% van de Britse kiezers er alle vertrouwen in dat May het Britse vertrek uit de EU in goede banen zou gaan leiden, zo meldt Reuters. Ongeveer 60% vreest zelfs dat May er geen goede brexit-deal uit zal kunnen slepen, terwijl de rest er geen mening over had.

Voirge week gaf Mark Carney, de voorman van de Britse centrale bank (BoE) al weten nog flink wat beren aan de horizon te zien.

In maart 2019 moeten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie de banden definitief hebben doorgeknipt.