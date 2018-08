’Gematigde’ verhoging postzegelprijs in 2019

In een toelichting op de halfjaarcijfers stelde ze dat PostNL 'een bestendige gedragslijn zal vertonen'. Dit jaar ging de postzegelprijs omhoog met 7%. Als het postbedrijf hetzelfde percentage zou toepassen, dan komt de postzegelprijs uit op €0,89. In de herfst maakt PostNL de definitieve verhoging bekend, aldus Verhagen.

PostNL voert de zogeheten universele postdienstverlening uit. Dat is de bezorging van particuliere post, vijf dagen per week. Ook moeten alle brievenbussen vijf dagen per week geleegd worden. Omdat we steeds minder post versturen, kost dit PostNL steeds meer geld.

De rekening wordt daar elk jaar voor bij de consument gelegd door prijsstijgingen van gewone postzegel. Die is daardoor praktisch verdubbeld in de afgelopen jaren. Bedrijven betalen veel minder, maar is geen vijfdaagse bezorgplicht. PostNL’s rivaal Sandd heeft anderhalf jaar geleden een voorstel gedaan om deze post te bezorgen voor €0,55 per brief. Tot nu toe heeft de politiek daar niet op gereageerd.