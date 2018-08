Europese fruitoogst fors omlaag

Profel, de Europese organisatie van fruit- en groentenproducenten, meldt een terugval van 20 tot 50 procent. Met name het droge weer treft de boeren. Maar juist de overvloedige regenval in sommige delen van Europa in het voorjaar, was ook slecht.

De grote droogte zorgt er nu ook voor dat de boeren niet in staat zijn in het najaar te zaaien voor een tweede oogst van producten als spinazie, bloemkool en bonen. Profel wijst er ook op dat door de extreme weersomstandigheden de aanvoer van groente en fruit onregelmatig verloopt waardoor de fabrieken soms leeg staan en soms op volle toeren moeten werken. Dat brengt hogere kosten met zich mee.

Vooralsnog is er nog geen flinke prijsstijging voor de consument. Op de veilingen lopen prijzen voor groenten en fruit wel iets op maar dat vertaalt zich nog niet in hogere prijzen in de winkels. Overigens is er voor kinderen goed nieuws: de Europese oogst van spruitjes is zeer slecht waardoor het aanbod laag zal zijn. Kinderen met prijsbewuste ouders zullen in de komende winter dus weinig spruitjes krijgen.

De commissie oogstraming van onder meer de Nederlandse Fruittelersorganisatie heeft gemeld dat de peren- en appeloogsten in Nederland waarschijnlijk 10 procent lager zullen uitvallen dan eerder verwacht. Door het warme weer kunnen zowel de peren als de appels eerder worden geoogst.

Of de lagere oogst een financiële tegenvaller zal zijn, is nog onduidelijk. In andere Europese landen is de fruitoogst ook veel lager waardoor de prijzen mogelijk zullen stijgen, wat de lagere oogst kan compenseren.