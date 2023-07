Engelandgangers gaan fors meer betalen voor flesje wijn of gin

Amsterdam - Liefhebbers van wijn en sterke drank die komende maand naar het Verenigd Koninkrijk gaan zullen fors meer moeten gaan betalen voor een flesje boutique gin of een Engelse grandcru of een Schotse malt whisky. Vanaf 1 augustus gaat er een nieuw accijnssysteem in, waardoor prijs van drank daar behoorlijk zal stijgen.

Ⓒ ANP/HH