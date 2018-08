AFM-top declareert tot op de laatste cent nauwkeurig

Tot op de laatste cent zijn ze ingediend, de declaraties van Van Vroonhoven, vorig jaar nog in het nieuws omdat ze hengelde naar een salaris boven de Balkenendenorm.

Een kop thee van vier euro tijdens een bezoek aan Parijs, waar ze was voor een internationale conferentie? Van Vroonhoven heeft het bonnetje. Een ESTA-formulier voor de Verenigde Staten? Het bij haar thuis bezorgde overzicht van creditcardbetalingen met daarop de veertien dollar voor de reisvergunning is bij de AFM-baas thuis bezorgd, en zit bij de declaraties. Net als een UberX-ritje in Brussel van vijf euro. Van Vroonhoven neemt altijd de goedkope variant van de taxidienst, blijkt uit de declaraties.

Uit de rekeningen blijkt ook nog dat de AFM-baas uit eigen zak een flip-over heeft voorgeschoten, en de vijftien euro die dat kostte later heeft gedeclareerd. Net als de stadsbelasting die ze bij aankomst in een Brussels hotel nog moest voldoen – vier euro en 24 cent.

Van Vroonhovens medebestuurder Gerben Everts declareert al net zo precies. Het hoogtepunt uit zijn bonnetjesoverzicht: vier bewaarde Underground-tickets na een bezoek aan Londen. Twee zijn omgerekend 5,49 euro waard, de andere twee 5,50 euro.