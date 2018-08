Belastingtelefoon uit de lucht door storing

De fiscus laat via Twitter weten dat er een landelijke storing is bij de provider, waardoor de Belastingtelefoon helemaal niet bereikbaar is. Afgelopen woensdag lag de klantenservice van onze Belastingdienst er in de middag ook al twee uur uit.

Ook zonder storingen heeft de Belastingtelefoon al genoeg problemen. Door een gebrek aan mensen en een onderschat aantal bellers, was de fiscus in de afgelopen maanden al heel moeilijk te bereiken. De drukte liep daardoor zo hoog op dat sommige mensen niet eens in de wachtrij kwamen. Die zat namelijk helemaal vol. Nog eens een miljoen bellers hingen tot nu toe dit jaar op in de wachtrij, omdat ze het wachten zat waren.

Ook belastingadviseurs kunnen bij de fiscus maar moeilijk een luisterend oor vinden. Meer dan een kwart van de adviseurs die het voor hen speciaal ingerichte nummer belt haakt alweer af in de wachtrij, onthulde deze krant vanochtend.