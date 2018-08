Man aan top bij Britse club zakenvrouwen valt slecht

Volgens de club AllBright is de keuze voor Allan Leighton, een voormalige manager bij een supermarktbedrijf als nieuwe voorzitter weloverwogen om verandering te brengen in het denken over man en vrouw, zo meldt Reuters.

Er kwam veel kritiek op het besluit van de zakenvrouwen vooral vanuit feministische hoek om een man te kiezen voor de positie van voorzitter.

Net als in Nederland hebben Britse vrouwen te maken met het glazen plafond, waardoor het moeilijk is door te dringen naar het topmanagement.