Mes gaat in zakenbank ABN Amro

Alle onderdelen van de zogenoemde Corporate & Institutional Bank (CIB) stonden de afgelopen maanden ter discussie, zo meldden ingewijden tegen deze krant.

De zakendivisie financiert multinationals, scheepvaart, diamantairs en grondstoffen- en energiehandel, maar begeleidt ook beursgangen, fusies en overnames, biedt clearing aan (centrale tegenpartijdiensten in de beurshandel) en obligatie-uitgiften.

Woensdag blijkt bij de presentatie van de halfjaarcijfers, waar precies het mes in gaat, en hoe diep. De bank houdt daar nu desgevraagd de kaarten nog over tegen de borst.

Beperkt rendement

In 2015 werd bij de beursgang de internationale zakenbank juist nog als onderscheidend element van het ’Nederlandse ABN Amro’ aangeprezen. Ondanks beloofde groei, haalt het onderdeel een rendement van maar 5%. Omdat de ABN-top en rendement eist van 10 tot 13%, werd in mei een strategische heroriëntatie voor de zakenbank aangekondigd.

Topman Kees van Dijkhuizen hintte tegen analisten dat bepaalde risicovolle diensten niet meer aan iedereen, maar alleen nog aan belangrijke vaste klanten worden aangeboden. De zakenbank is volgens analisten van UBS naar schatting goed voor 8% van de winst voor belasting, maar neemt 35% van het kapitaal van de balans in beslag.

Van Dijkhuizen vindt volgens ingewijden het overeind houden van een deel van de zakenbank van strategisch belang om grote Nederlandse klanten vast te houden. Daarom weigerde hij te zwichten voor de druk van aandeelhouders die opperden de zakenbank dan maar helemaal te sluiten.

Groeiend probleem

Nieuwe boekhoudregels (IFRS9) en aangescherpte kapitaalseisen van het internationale bankencomité uit Bazel stipt analist Robin van den Broek (Mediobanca) aan als groeiend probleem: „Europese banken moeten hierdoor hogere buffers voor risico’s in hun producten inprijzen. Een bank zoals ABN Amro die actief is in de energie- en transportfinancieringen, concurreert met banken wereldwijd. Amerikaanse en Aziatische banken worden door de nieuwe regels minder hard geraakt en hebben minder noodzaak iets aan de prijzen te veranderen. Dat maakt het voor ABN Amro moeilijk de winstgevendheid te verbeteren.”

De investeringen in de CIB zijn simpelweg te hoog, zegt Matthias de Wit van Kempen: „Zo’n 40% van het kapitaal van ABN Amro gaat naar de zakenbank, maar die vertegenwoordigt slechts 10% van de totale winst. Eigenlijk begrijp ik niet waarom er tijdens de beursgang niet al is ingegrepen.”

KBC als voorbeeld

Vaak wordt verwezen naar KBC als goed voorbeeld van wat beleggers tegenwoordig willen. Op last van de Europese Commissie verkleinde de Belgische bank in 2009 de zakenbank met een kwart als straf voor gekregen staatssteun.

Selectieve onderdelen werden kleine ondersteunende diensten, niet-renderende of risicovolle takken van sport zoals Financial Products en de Antwerp Diamond Bank werden verkocht, gesloten of geleidelijk afgebouwd. „KBC is met 1,5 keer de boekwaarde nu één van de best gewaardeerde Europese banken”, stelt Van den Broek.

ABN Amro moet tegelijk een plan presenteren voor mogelijk vrij te vallen bufferkapitaal vanwege dalende risico’s, benadrukt Van den Broek: „Vloeit het geld terug naar de aandeelhouders? Gaat de bank het gebruiken om aandelen terug te kopen? Of worden er overnames gedaan?”