Hoofdprijs voor parfum van Zeeman

Zeeman waarschuwt niet in zee te gaan met de verkopers. „Het is juist onze bedoeling een topgeur voor de laagst mogelijke prijs aan te bieden. We zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk weer nieuwe voorraad hebben”, zegt marketingmanager Caroline van Turennout.

Nieuwe voorraad

De parfum is in de loop van vanmiddag weer te koop op de website van Zeeman. Eind volgende week zijn de flesjes ook weer in de winkels van de kledingketen te krijgen. Zaterdag werden tienduizenden flesjes van Lucht verkocht.

Zeeman is met het geurtje gekomen, omdat de winkelketen zich verbaasde over de hoge prijs van parfums. Het bedrijf trok eerder de aandacht door met een goedkope trouwjurk en voordelige sneakers te komen.

