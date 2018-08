’Matrassengigant VS in zwaar weer’

Met zo’n 3000 vestigingen heeft Matress Firm moeite om het het hoofd boven te water te houden mede vanwege de hoge kosten. Met een uitstel van betaling zou Matress Firm de kans krijgen om zijn vastgoedportfolio onder de loep te nemen en de cashflow te verbeteren.

Net als in Nederland hebben retailbedrijven in de VS grote concurrentie te duchten van verkopen via online en van prijsvechters.

De Amerikaanse matrassenketen werd in 2016 overgenomen door Steinhoff voor een bedrag van 3,8 miljard dollar. De Zuid-Afrikaanse moederonderneming, die gebukt gaat onder een miljardenschuld, werkt ook aan een deal met schuldeisers als gevolg van een boekhoudschandaal. Crediteuren zijn vorige maand overeengekomen om hun schuldvorderingen gedurende drie jaar te bevriezen.

Steinhoff en Mattress Firm zouden AlixPartners in de hand hebben genomen. Dat adviesbureau staat er om bekend bedrijven te helpen bij het plannen en uitvoeren van reorganisaties en wordt vaak ingeschakeld om de basis te leggen voor een faillissement.