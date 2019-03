Retail Estates koopt winkelpanden België

Belgisch vastgoed gewild. Ⓒ EPA

Amsterdam - Vastgoedbedrijf Retail Estates heeft zijn portefeuille in België uitgebreid. Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf heeft zeven winkelpanden verworven in het Belgische Genk en Maasmechelen, zo werd dinsdag gemeld. Met de overname is een bedrag gemoeid van bijna 9,8 miljoen euro.