’G7-landen willen tijdelijk toch meer winning olie en gas financieren’

Dat voorstel melden bronnen zaterdag tegen Bloomberg. Het Duitse pleidooi, ingegeven door de energiecrisis met stijgende prijzen voor consumenten en bedrijven, zou een ommekeer zijn van de gezamenlijke aanpak tegen opwarming van de aarde.

De G7-landen tekenden eerder juist voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Financiering van winning van vervuilende steenkool, olie en gas moesten daarbij worden afgebouwd.

In een ontwerptekst staat nu volgens Bloomberg dat de G-7-landen „erkennen dat door de overheid gesteunde investeringen in de gassector nodig zijn als tijdelijke reactie op de huidige energiecrisis.”

Voorwaarde is volgens dit ontwerp dat landen niet permanent worden gebonden aan de afspraken.

Winter

De tekst staat nog ter discussie, aldus Bloomberg, zich baserend op bronnen bij de gesprekken.

Zondag komen de G-7-leiders bijeen in Duitsland, een top georganiseerd door bondskanselier Olaf Scholz. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich volgens bronnen al tegen het voorstel gekant. Duitsland zelf wilde niet reageren.

EU-leiders zetten zich schrap voor een mogelijke strenge winter terwijl Rusland de gastoevoer verder inperkt. Italië en Duitsland zijn sterk afhankelijk van Russisch gas. Minister-president Draghi zei vrijdag tijdens een persconferentie in Brussel wel dat Italië erin is geslaagd de invoer van Russische gas terug te brengen van 40% vorig jaar naar 25% op dit moment. Dit is gelukt dankzij enkele gasaankopen in Congo, Algerije en Angola.

De Duitse regering stelde donderdag de tweede fase van zijn crisisplan voor energie in werking. De regering heeft gewaarschuwd dat de maatregelen van Rusland om zijn gasexport naar de Bondsrepubliek helemaal terug te schroeven het effect kan krijgen van ’een Lehman’-crash van de energiemarkten. Dat verwijst naar de financiële crisis toen bank Lehman omviel.

Bedrijven en consumenten komen zonder stroom te zitten, waarschuwde Duitsland. Dat laat kolencentrales versterkt produceren en steunt de winning van bruinkool in het land.

Duitsland wil, als een van de ingrepen, zijn grote kerncentrale Isar 2 langer open houden, zo meldde de regering zaterdag tegen Bild.

Meer steenkool

De World Nuclear Association, een lobbygroep van de industrie, dringt er bij de G-7 op aan om de toegang tot nucleaire technologieën te vergroten. Met kernenergie verzekeren landen zich van een stabiele energiebron, aldus de WNA. Nederland doet onderzoek naar de bouw van twee kerncentrales.

Voortgang met financiering van fossiele brandstoffen gaat ook in tegen het advies van het Internationaal Energie Agentschap om geen nieuwe olie- en gasprojecten te ontwikkelen. Anders zou het doel van klimaatakkoorden op opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad celsius niet haalbaar zijn.

Eind dit jaar zouden volgens de G7 daarom investeringen in fossiele bronnen, zoals olie en gas, moeten stoppen.