Zeer rustige beurshandel in Japan

De Nikkei-index eindigde 0,2 procent in de min op 23.782,87 punten. De beurs in Shanghai zag ook een kleine min. Nissan was een opvallende daler. De autobouwer ziet één van zijn topbestuurders vertrekken. Jun Seki, die belast is met de omvangrijke reorganisatie bij Nissan, gaat aan de slag als topman van maker van elektrische krachtbronnen Nidec.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Chinese import van Amerikaanse sojabonen in november uitkwam op het hoogste niveau in twintig maanden.

In onder meer Hongkong, Seoul en Sydney bleven de deuren dicht.