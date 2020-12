Van corona tot pensioen: Martin Visser beantwoordt al jouw vragen

Premium Columns

’Weet je pap, ik slaap toch veel liever thuis’

„Jongens, we moeten overleggen”, zeg ik als we aan het avondeten beginnen. „Nu we in lockdown zitten, moeten we nieuwe regels afspreken.” De kinderen kijken mij en mijn vrouw serieus aan. Na tien maanden corona hoeven we ze echt niet meer van het belang van strenge regels te overtuigen. Soms zijn ze...