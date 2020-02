'Openingswinst voor Beursplein 5'

De indexfuture wees op een 0,6 procent hogere opening voor de AEX.

De Chinese beurzen veerden dinsdag op na de koersval een dag eerder. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de plus en de beurs in Shenzhen won 3,1 procent. De Chinese beurzen kelderden maandag rond 8 procent op de eerste handelsdag na de verlengde vakantieperiode.

Het coronavirus heeft in China inmiddels 425 levens gekost en het aantal besmettingen is opgelopen tot ruim 20.000. Hongkong meldde de eerste dode van het coronavirus in de stad. Het is het tweede sterfgeval van het virus buiten China. Eerder overleed een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd aan het virus. Een van de negen Belgen die vanuit het Chinese Wuhan naar huis zijn gehaald, is besmet met het coronavirus.

Altice Europe

Op het Damrak staan er dinsdag geen bedrijfsresultaten op het programma. Woensdag komen onder meer roestvrijstaalproducent Aperam, navigatiebedrijf TomTom en vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties met cijfers.

Het aandeel Altice Europe zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Exane BNP Paribas schroefden hun aanbeveling voor het kabel- en telecomconcern op.

Carlsberg

In Kopenhagen opende de Deense bierbrouwer Carlsberg de boeken. De concurrent van Heineken heeft het afgelopen jaar iets meer bier verkocht. Vooral bij de speciaalbieren was sprake van een stevige groei. Ook werd meer alcohol vrij bier aan de man gebracht. Bier van het merk Carlsberg was minder populair. Verder waarschuwden de Denen voor de impact van het nieuwe coronavirus op de resultaten dit jaar.

De Europese beurzen toonden maandag wat herstel na de zware verliezen voor het weekeinde. De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 592,36 punten en de MidKap won ook 0,5 procent, tot 915,64 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,7 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 28.399,81 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent.

De euro was 1,1058 dollar waard tegen 1,1060 dollar een dag eerder. De olieprijzen krabbelden wat op na de flinke daling op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 50,46 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 54,65 dollar per vat.