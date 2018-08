’Bitcoin komt nooit meer terug’

De Wall Street-bank heeft wel zelf een handelsdesk voor de bitcoin en een honderdtal andere cryptomunten, maar voorziet een aanhoudende daling van de waarde van bitcoins.

De munt noteerde dinsdagmiddag rond 14:30 uur op een stand van $7103, een plus van 1,2%.

Bitcoin heeft in deze vorm geen toegevoegde waarde. De munt zal dus in prijs alleen maar verder zakken, stelt de zakenbank. De markt van de cryptomunten is te gering om invoed te krijgen, momenteel 0,3% van het wereldwijde bbp.

Marginaal

Sinds 2018 is de waarde van de munt, die met de blockchain als logboek voor transacties als grote disruptie van het officiële financiële systeem opmars maakte, met 48% teruggegaan.

Van het opschudden van de markt is volgens de bankiers geen sprake meer.

De val in waarde is veel sneller gegaan dan de zakenbank eerder had beschreven. Dat sterkt de financieel analisten in de gedachte dat de cryptomunten op zijn best een marginale rol kunnen vervullen als ruilmiddel, maatstaf en waarde.

Dus de daling in waarde heeft geen gevolgen voor aandelen of traditionele valuta.