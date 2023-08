Vervagen schokkende foto’s makkelijker in zoekresultaten van Google

De functie vervagen is toegevoegd aan de zoekmachine van Google, te vinden door te googlen op ‘SafeSearch’. Voorheen konden gewelddadige, pornografische, bloederige en andere aanstootgevende beelden ofwel getoond worden, of weggelaten. Nu is er dus een tussenweg, waarbij plaatjes vervaagd worden weergegeven, zodat de gebruiker per stuk kan kiezen of hij of zij ze wil zien.

Google zelf noemt het gebruikersscenario van een vrouwelijke arts die in een café zat te werken. Bij het googlen naar ‘verwondingen’ schrok de uitbater naar verluidt nogal van wat hij op het scherm van de vrouw zag. Dit zou voor die situaties een oplossing moeten zijn, aldus de zoekgigant. Maar wie zelf zoekt naar voorbeelden van een kwaal wil wellicht ook niet meteen vijftig varianten van de gevolgen ervan zien. De oudere optie om aanstootgevende plaatjes helemaal weglaten is vaak onhandig, omdat je de gewenste beelden dan ook vaak niet ziet.

Ouderlijk toezicht

Ook het ouderlijk toezicht is nu beter te vinden dan voorheen. Dit bevindt zich nu in de zoekinstellingen. Daarmee kun je op basis van leeftijd beperken welke content kan worden gedownload of gekocht op een apparaat. Het zogeheten Family Link komt ook tevoorschijn wanneer je bijvoorbeeld een kinderprofiel toevoegt op een Android-smartphone of -tablet.

Naaktfoto’s

In navolging van het zogeheten recht om vergeten te worden, dat alle Europese burgers hebben, maakt Google het ook makkelijker om informatie te verwijderen van de zoekmachine. Door het nieuwe beleid is het makkelijker geworden om expliciete beelden als naaktfoto’s van jezelf te verwijderen. De enige uitzondering is wanneer je aan die beelden verdient (hebt).