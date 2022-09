Saamhorigheid rond het rokend rubber

Zo was Telegraaf-columnist Ronald Plasterk te gast in de vip-lounge van tabaksproducent Philip Morris. Hij kwam met zijn zoons Willem en Wouter, die bovendien zijn vriendin Kelly Kolsteeg meenam. De voormalige minister van Wetenschap vertelde dat Philip Morris eventueel het onderzoek zou meefinancieren dat zijn instituut Frame Therapeutics doet naar een vaccin tegen kanker. Uiteindelijk ging het niet door, maar aan de tabaksgigant leek het niet te hebben gelegen.

Ronald Plasterk met zoons Willem (l.) en Wouter met vriendin Kelly Kolsteeg.

„Wij willen mensen juist van sigaretten afhelpen”, klonk het verrassend uit de mond van Benelux-directeur Miguel Matos. „We spreken niet eens meer van roken.” Hij legde uit hoe het apparaatje werkt dat sigaretten niet verbrandt, maar verwarmt zonder dat er rook vrijkomt: „De nicotine is namelijk niet het schadelijkst. Het is de rook.”

Ondertussen scheurden de bolides met rokende banden voorbij onder luid gejuich vanaf de immense tribune. Publiek en vips, iedereen was er vol van. Tv-kok Herman den Blijker, dit keer zonder sigaar, was in gesprek met tv-presentator Martijn Krabbé. „RTL is zo vriendelijk om mij steeds te bellen of ik iets wil doen”, zei Martijn. Zodoende is hij druk met het maken van programma’s. „Toch is het is goed om op je hoogtepunt te stoppen. Maar wanneer is dat?”, overwoog hij. „In ieder geval wil ik het zelf bepalen.” Het klonk of het niet lang meer zal duren.

In de tabakslounge hing ook ontwerper Piet Boon over de balustrade naar de langsscheurende Verstappen te kijken, naast Marc van Voorst tot Voorst, directielid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Hij haalde aan dat hij zich ooit inzette voor meerdere VVD-campagnes en hij keek erbij alsof hij zich opnieuw voor de politiek zou willen inspannen.

Piet Boon (l.), Marc baron van Voorst tot Voorst (m.) en Raymond Strikker. Ⓒ De Telegraaf

In de Paddock Lounge riep de Rotterdamse zakenman Marco de Baat boven het race-rumoer uit: „Er is iets mis met onze democratie! Alles loopt spaak! We moeten het systeem omgooien: per sector twee specialisten in de Kamer en één verantwoordelijke minister!”

Zijn zoon Maurice de Baat werkt bij jachtenbouwer Zeelander en merkt dat de verkoop ietsje minder wordt: „Mensen denken toch: ’Kan ik het wel maken om een boot van één miljoen euro te kopen als er straks weer een crisis komt en ik mensen moet ontslaan?’”

Jhr. Gijs van Lennep met Maurice de Baat en zijn vader Marco de Baat. Ⓒ De Telegraaf

Raymond Strikker, ondernemer van het Twentse landhuishotel De Bloemenbeek, merkt dat ook de angst voor corona volop leeft: „Grote evenementen worden over de winter heen getild, uit vrees om alles te moeten afgelasten.”

De Grand Prix kon nu in ieder geval een fraai gezelschap aan genodigden trekken, onder wie Dolf van den Brink, topman van Heineken, grootaandeelhouder Charlène de Carvalho, Ahmed Alkhunaini, president van de Saoedische staatsoliebedrijf Aramco en vele andere grootheden.

Zoals de legendarische coureur jhr. Gijs van Lennep (80). Op de vraag of zijn bloed kriebelde om mee te doen op het Zandvoortse circuit, reageerde hij: „Welnee! Op mijn leeftijd!” Meteen voegde hij eraan toe: „Vanochtend heb ik hier wél vijf rondjes gereden in een Porsche...”