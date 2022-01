Tesla niet beloond voor meevallende kwartaalcijfers

In het vierde kwartaal is de omzet 65% gestegen tot $17,7 miljard en de winst per aandeel tot $2,54 opgelopen, terwijl analisten gemiddeld genomen op $16,64 miljard respectievelijk $2,37 mikten.

Analisten hadden echter op positievere uitspraken over de toelevering en de productie gehoopt, want nu is er meer twijfel ontstaan over de mate van omzetgroei in de komende kwartalen.

Later vanavond geeft topman Elon Musk een toelichting op de cijfers. Hij zal dan waarschijnlijk ook meer duidelijkheid verschaffen wanneer nieuwe producten op de markt komen en tegen welke prijs. Het gaat dan onder meer om Tesla’s Cybertruck. Analisten rekenen ook op meer informatie over de opening van nieuwe fabrieken in Austin en Berlijn.

De koerswinst nabeurs volgt op de stijging van 6% tijdens de reguliere beurshandel. In de afgelopen weken was de koers door het algehele verslechterde sentiment rond techaandelen overigens met een kwart gedaald.