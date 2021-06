Cyberaanval bij bedrijf miljardair Mandemakers: tijdelijk geen meubels bezorgd

De website van het hoofdkantoor is niet meer op te roepen. De sites van de winkels zelf doen het nog wel, maar maken melding van ’ict-problemen als gevolg van een cyberaanval’ waardoor ze ’niet of nauwelijks bereikbaar’ zijn. Er wordt ’hard gewerkt’ aan een oplossing.

Gijzelsoftware

Grote bedrijven zijn vaker doelwit van hackers. Die kunnen onder meer computersystemen ’gijzelen’, met losgeld dat – vaak betaald in bitcoin – in de miljoenen kan lopen. In april gebeurde dat nog bij logistiek dienstverlener Bakker – toen stokte de bevoorrading van supermarkten, en kampten die onder meer met een tekort aan kaas.

Of dat ook bij Mandemakers het geval is, wordt niet duidelijk, maar in een verklaring schrijft het bedrijf wel dat ’cybercriminelen het netwerk en daarmee een groot deel van de operationele systemen hebben geblokkeerd’. Cybersecuritybedrijf Fox-it is ingeschakeld om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Ook is er aangifte gedaan bij de politie en is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht. Tegen het Brabants Dagblad zegt het bedrijf de ’bron van de aanval’ te kennen, en dat er ’tijdelijk’ niet bezorgd wordt met ingang van donderdag.

Ben Mandemakers, oprichter van De Mandemakers Groep, heeft vanuit ’een schuurtje achter zijn ouderlijk huis’ een imperium opgebouwd met meer dan 10.000 medewerkers, vertelde hij vorige maand nog in de TV Show. Hij is nummer 27 op de lijst met rijkste Nederlanders, met een door zakenblad Quote geschat vermogen van €1,3 miljard.

De showrooms van de Mandemakers-ketens zijn overigens nog gewoon open.