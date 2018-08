’Onderzoek marktmanipulatie Elon Musk’

Dat veronderstelt oud-bestuurslid Harvey Pitt van de Amerikaanse SEC, de tegenhanger van de Nederlandse beursautoriteit AFM.

Musk meldde per tweet de producent van batterijauto’s van de beurs te willen halen. Hij wil af van de rompslomp van kwartaalrapportages en beursregels die de groei van zijn concern zouden belemmeren.

Hij meldde daarbij een prijs van $420 per aandeel, waarmee Tesla $82 miljard waard zou zijn, hoewel het concern nog nooit winst heeft gemaakt. De huidige koers ligt zo’n 10% onder de $420.

’Verbijsterend’

Paul Koster, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en voormalig AFM-directielid, lijkt nader onderzoek logisch. Hij noemt de actie van Musk woensdag op BNR Nieuwsradio „een verbijsterende gang van zaken”. Of sprake is van marktmanipulatie vindt hij nog wat voorbarig. Om beleggers te beschermen is direct onderzoek nodig.

Musk moet volgens Koster heel snel duidelijk maken waar de investering vandaan komt om Tesla van de beurs te halen. Daarvoor is zicht op de extra funding nodig.

Lukt dat niet, dan heeft de flegmatieke tech-ondernemer met een wilde tweet-geschiedenis direct de SEC in zijn nek en is een boete waarschijnlijk het gevolg wegens manipulatie van de beurskoers. Musk meldde dat de funding zeker is. Hij verwees naar een interne mail. Naar de funding is verder niet meer verwezen, ook zakenbankiers zouden er niet van op de hoogte zijn.

„Er is alle aanleiding voor een onderzoek, helemaal om het vertrouwen in de markt te houden”, aldus Koster op BNR Radio.

Voormalig SEC-bestuurder Pitt vermoedt dat hem ook fraude ten laste kan worden gelegd.

De Financial Times meldde dinsdag de interesse van een Saudisch investeringsfonds in Tesla. Dat zou $2 miljard beschikbaar hebben gesteld. Kort na dit bericht begon Musk met zijn tweets.

