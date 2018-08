Terugroepactie duizenden BMW’s na brand

BMW roept in Nederland 6764 diesels terug wegens mogelijk brandgevaar. Het gaat om een storing in een module van de zogeheten uitlaatgasrecirculatie (EGR), meldt de Nederlandse importeur.

In Europa worden honderdduizenden auto's teruggeroepen naar de garage. De terugroepactie heeft betrekking op de BMW 3-, 4-, 5-, 6- en 7-serie, en de X3, X4, X5 en X6, met viercilinderdieselmotoren. Ze zijn geproduceerd van april 2015 tot en met september 2016. Ook auto's met een zescilinderdieselmotor (productie van juli 2012 tot en met juni 2015) worden teruggehaald.

Volgens BMW kan de storing ,,in zeldzame gevallen leiden tot het smelten van het inlaatspruitstuk en in extreme gevallen kan brand ontstaan''. In Zuid-Korea vloog een aantal auto's in brand, als gevolg van het probleem.

Het EGR-systeem zorgt ervoor dat uitlaatgassen terug de motor in gaan, om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen.