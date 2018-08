’Zakenbank blijft belangrijk voor ABN Amro’

In zijn algemeen draait de zakenbank van ABN Amro helemaal niet slecht, stelt ceo Kees van Dijkhuizen in een gesprek met De Telegraaf over de zogenoemde Corporate & Institutional Banking (CIB). Het zijn met name de handelstak voor grondstoffen, (Trade & Commodity Finance) en de handelsvloer (Global Markets) die prestaties van het gewezen vlaggenschip van de bank structureel omlaaghalen.

„Bij Global Markets is al een reorganisatie aangekondigd”, steekt Van Dijkhuizen van wal. „Daar vallen 40 van de vandaag aangekondigde reductie van 250 fte’s. De rest valt bij Trade & Commodity Finance. Met het plan om de risico-gewogen activa eind 2020 met €5 miljard naar ongeveer €34 miljard te hebben teruggebracht zijn wij de afgelopen maanden al begonnen. Dit is nu al met €1,6 miljard verlaagd. Ik zeg niet dat wij in dit tempo doorgaan, maar het geeft wel aan dat het doel van 2020 mogelijk is.”

Binnen de bank zong rond dat de zakenbank gehalveerd zou kunnen worden?

„Voor enkele sectoren moeten wij op dit moment wat hogere kredietvoorzieningen nemen (in het eerste kwartaal van 2018 nog €208 miljoen in Global Transportation & Logistics plus Diamond & Jewellery Finance, red.). Maar als je naar het gemiddelde over een langere periode kijkt, dan draaien alle sectoren een goed rendement. Bij Trade & Commodity Finance en Global Markets is het rendement echter 6%. Met het oog op strengere bankenregels, Basel 4, willen wij dit nu op tijd aanpakken. Het dak repareren als de zon schijnt.”

In hoeverre past een energieportefeuille nog bij ABN Amro, die zich tegenwoordig als duurzame bank profileert?

„Terecht punt. Zomaar stoppen met fossiel kan niet. De energietransitie duurt een jaar of 20. Wij willen onze verhouding tussen fossiel en duurzaam per jaar veranderen. Dat doet recht aan een grote bank, die onderdeel wil zijn van de financiering van fossiel naar duurzaam.”

Voor veel Europese zakenbanken is ook de afdeling die geldinstrumenten biedt, Fixed Income, een probleem door de lage rente. Niet overwogen daar maar helemaal mee te stoppen?

„Alle banken in Europa worstelen daar inderdaad mee. Het is een moeilijke tak van sport. Daarom gaat onze afdeling Global Markets kleiner. Maar het is belangrijk voor klanten die hun rente willen swappen of valuta afdekken. Dat doen wij allemaal, en willen wij ook blijven doen.”

U vindt de zakenbank belangrijk als ondersteuning voor grote klanten?

„Zeker. Wij blijven klantgericht. Maar wij de winst en het kapitaalbeslag bij de zakenbank gaan wij nadrukkelijk naar elkaar toetrekken, zodat daar het rendement in 2021 ook daar 10% is. Dat gaan wij realiseren. De zakenbank is en blijft een belangrijk onderdeel van ABN Amro. Het mes gaat er niet in. Wij zetten meer de puntjes op de i.”

Een kleine ingreep dus?

„Nee, dit wel een serieuze ingreep. Daar is geen discussie over. De risico-gewogen activa van €34 miljard dalen wel met €5 miljard. Reken maar uit.”

Wat bent u van plan met het bufferkapitaal dat niet meer nodig is om verdwenen risico’s af te dekken?

„Onze kapitaalspositie verbetert zeer sterk door de lagere risico-gewogen activa. Wij gaan kijken wat wij boven de huidige dividenduitkering van 50% kunnen doen. Onze uitgangspositie verbetert duidelijk naarmate wij beter in onze marge van bufferkapitaal zitten. Er zit €5 miljard van de zakenbank aan te komen.”