Beursupdate: ABN wint op vlak gesloten AEX

De AEX-index sloot 0,04% lager op 573,70 punten. De Midkap steeg 0,3% naar 800,95 punten.

„De beurs werd beheerst door kwartaalcijfers”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). „Meevallers werden beloond door beleggers, terwijl tegenvallers hard werden afgestraft. Voor de rest gebeurde er vandaag niet zo gek veel op de beurs.”

Volgens Wiersma leggen positieve kwartaalcijfers momenteel een stevige bodem onder de markt. „In de Verenigde Staten heeft 82% van de bedrijven beter dan verwachte kwartaalresultaten gerapporteerd. Ook de komende kwartalen worden er sterke bedrijfsresultaten verwacht. Ik zie dus voorlopig geen reden voor een beursdip.”

De andere beurzen in Europa gaven een verdeeld beeld te zien. De koersenborden in Londen (+0,6%), kleurden groen, terwijl Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,1%) in het rood doken.

Wall Street opende vanmiddag licht lager. De beurzen in New York waren in de ban van Elon Musk, die dinsdagavond aankondigde dat hij overweegt om autofabrikant Tesla van de beurs te halen tegen een prijs van $420 per aandeel. Na een koersstijging van 11% op dinsdag ging het aandeel Tesla vanmiddag 1% omlaag.

In de AEX voerde ABN Amro (+3,5%) de lijst met winnaars aan. De bank meldde bij de kwartaalresultaten het ontslag van 250 mensen bij zijn zakenbank. Die tak blijft relevant voor ABN Amro, benadrukte topman Kees van Dijkhuizen. Volgens effectenhuis Jefferies presteert ABN Amro naar behoren. Morgan Stanley noemt de ingreep bij de zakenbank goed nieuws.

In het kielzog van ABN Amro stond ook ING 0,2% hoger. De verzekeraars ASR (+0,9%), Aegon (+0,1%) en NN (+0,4%) zaten eveneens in de lift. Aegon liet weten opnieuw levensherverzekeringen in de Verenigde Staten af te stoten.

Wolters Kluwer werd 0,9% duurder. De beurskoers van de informatieleverancier steeg vandaag naar het hoogste punt van dit jaar.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell daalde 0,1%. Het olie- en gasconcern meldde voor de kust van Noorwegen zicht op nieuwe reserves te krijgen. Tankopslagconcern Vopak dikte 1,4% aan.

Ahold Delhaize (-1,6%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Beleggers reageerden negatief op de kwartaalresultaten van het supermarktconcern. ING noemde vooral de prestaties van Ahold Delhaize in de VS zwak. Nederlandse verkopen brachten de groepsprestaties nog iets in balans. Raymond James zette het aandeel Ahold Delhaize op underperform, bij een koersdoelverlaging van €23 naar €20. KPN verloor 1,2%, terwijl staalmaker ArcelorMittal 1,6% werd teruggezet.

Bij de middelgrote fondsen boekte optiekketen GrandVision een koerswinst van 2,5%. De brillenverkoper profiteerde van een koopadvies van zakenbank HSBC, inclusief een koersdoel van €26. Kunstmestfabrikant OCI steeg 2%.

Air France KLM (+2,3%) meldde stijgende vervoerscijfers over afgelopen kwartaal die afvlakten ten opzichte van vorig jaar. Volgens de Franse krant Le Monde is Ben Smith, de huidige operationeel directeur van Air Canada, een voorname kandidaat voor de openstaande vacature van bestuursvoorzitter bij het luchtvaartconcern.

Speciaalchemieconcern Corbion (-3,1%) boekte in de eerste jaarhelft een lagere omzet en bedrijfsresultaat. Het resultaat werd eveneens getroffen door wisselkoerseffecten.

Natuurvoedingsfabrikant Wessanen zakte 3,1%. PostNL zag zijn beurswaarde met 1,6% slinken. Het postconcern rapporteerde deze week een kwartaalverlies. Ook kondigde PostNL aan zich terug te trekken uit Duitsland en Italië.

SBM Offshore liet 1% liggen. De maritiem dienstverlener komt donderdagochtend met halfjaarcijfers.

FlowTraders ging €1,35 ex-dividend. Gecorrigeerd daarvoor stond de marketmaker 0,4% hoger.

Smallcapfonds Acomo profiteerde met een plus van 1,7% van het ’houden’-advies van Kepler Cheuvreux voor de noten- en zadenhandelaar.

De Godenzonen van Ajax gaven dinsdag in de play-offs voor de Champions League winst tegen Standard Luik uit handen. Het aandeel koerste vlak.

