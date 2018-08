Duitse start-up doet finale test met auto op zonne-energie

Sono Motors heeft de Sion ontwikkeld, een volledig elektrische auto waarbij zonnecellen zijn ingebouwd in het frame. De auto kan worden opgeladen via zonne-energie of bij conventionele energiestations.

Sono Motors wil de Sion in de tweede helft van 2019 op de markt gaan brengen met een richtprijs van €16.000. De Sion kan ongeveer 250 kilometer rijden voordat de auto opnieuw moet worden opgeladen.

De ontwikkeling van de Sion past in het streven van de Duitse overheid om de milievervuiling terug te dringen en meer elektrische wagens op de wegen te laten rijden.