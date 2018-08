Topman Tesla onder vuur om ’manipulatie’

Toezichthouder SEC onderzoekt de uitspraken van de techinvesteerder. Voor beleggers die speculeerden op de koersdaling van Tesla waren de druiven dinsdag zuur. Volgens berekeningen zouden de shortsellers door deze koersstijging in een handelssessie $1,5 miljard hebben verloren door in de wind te gaan met het aandeel.

Musk wacht nu een stevige klus, voorziet Jasper Hagers, advocaat financieel recht bij kantoor Blenheim. „Het effectenrecht in New York is streng. Online is er geen onderscheid tussen een privé- en zakelijke tweet. Wat hij meldt is erg summier. Als het om zo’n essentiële overname gaat, moeten beleggers uitvoerig geïnformeerd worden, zodat ze een weloverwogen beleggingsbesluit kunnen nemen. Anders is het een onjuist of misleidend signaal, en dus marktmanipulatie.” Daar staan zware boetes op.

„Dit is zeker niet de manier waarop je zo’n enorme investering aan de markt kenbaar hoort te maken. Musk meldde die gedurende de beurshandel. Beleggers die kort na die tweet verkochten en hier niet van op de hoogte waren, voelen zich ongetwijfeld gedupeerd. Terecht. Ze misten essentiële informatie”, zegt de overnamespecialist Jan-Hendrik Horsmeier bij Clifford Chance.

Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer: „Geen twijfel dat advocaten van hedgefondsen hem zullen achtervolgen met rechtszaken. En hun toon is meteen: show me the money. Zijn houding is voor beleggers dramatisch. Het enige dat Musk al die jaren op de weg heeft kunnen houden zijn de Tesla’s. Al het andere is off the road gegaan.”

De keuze van Musk om zo’n belangrijke mededeling per tweet te versturen, zal waarschijnlijk geen gevolgen hebben. Niet alleen doet de Amerikaanse president Trump dit aan de lopende band, ook werd Netflix-topman Hastings niet bestraft door de SEC toen hij in 2012 een belangrijk bericht op zijn eigen Facebookpagina zette.

Woensdag meldden zes van de negen commissarissen van Tesla dat hun bestuursvoorzitter Musk afgelopen week met hen de optie van een privatisering heeft gesproken. Pikant is dat Musk op 17 juni liet weten dat shortsellers nog drie weken hadden voordat hun posities zouden exploderen.

Met dit dreigement leek hij al een voorschot te nemen op de tweet van dinsdag om Tesla mogelijk van de beurs te halen.

Beleggers in Tesla moeten een sterk hart hebben. Hij kondigde per twitter al eens het Tesla-faillissement aan en schoffeert op sociale media hele volksstammen. Aandeelhouders volgden met verbijstering zijn ’pedo’-uithaal naar de Britse duiker die hielp bij de redding van twaalf jongens uit de overstroomde Thaise grot.

„Musk permitteert zich dat, hij ziet zichzelf niet als bestuurder maar als visionair,” stelt Bender. ,,Hij heeft niets met Wall Street-regels. Maar de wet is er ook voor hem.”