Tweetje maakt topman Tesla $1,2 miljard rijker

De koers van Tesla schoot dinsdagavond maar liefst 11% omhoog naar een stand van $379,57 nadat Musk in een tweet-bericht liet weten om te overwegen zijn bedrijf van de beurs te gaan halen voor een bedrag van $420 per aandeel.

Met dit bedrag zou de producent van elektrische wagens op de beurs worden gewaardeerd op $82 miljard.

Voor beleggers die speculeerden op een koersdaling van Tesla zijn de druiven zuur. Volgens berekeningen zouden de zogeheten short sellers circa $1,5 miljard hebben verloren met de keuze om tegen het aandeel in te gaan speculeren.

Flinke tik

Bij de presentatie van de goed ontvangen kwartaalresultaten van Tesla eerder deze maand werd de short sellers ook al een flinke slag toegebracht.

In totaal zou er voor ongeveer voor $12,8 miljard zijn ingespeeld door beleggers dat het aandeel Tesla in zwaar weer terecht ging komen.

Naar verwachting zal het aandeel Tesla vanmiddag een stapje terug gaan doen. De futures wezen op een verlies van 0,7%.

Analisten benadrukken dat de huidige flink opgeleefde koers van Tesla nog steeds ver verwijderd is van het bedrag van $420 per aandeel dat Musk naar buiten bracht vanwege het wantrouwen bij beleggers over het ophalen van de financiering om Tesla van de beurs te halen.