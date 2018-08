Tele2 vergoedt schade storing

Dat bevestigt Tele2 na een bericht in Telecompaper. Volgens Tele2 werd de storing veroorzaakt door een technische vernieuwing bij een onderaannemer.

De woorvoerster bevestigt dat Tele2 €5 compensatie geeft aanr klanten met het Unlimited-abonnement. Dat zal Tele2 automatisch verrekenen met de factuur van september. Klanten hoeven hier dan zelf niets voor te doen, aldus het telecombedrijf.

Daarnaast is er de categorie met Tele2-gebruikers zonder dit onbeperkt datagebruik. Deze abonnees krijgen eenmalig 2GB databundel-tegoed. Dat is geldig is tot eind september 2018.

Extra

Bij binnenlandse storingen die 12 tot 24 uur duren, moeten aanbieders klanten compenseren voor een bedrag dat gelijk staat een dag abonnementskosten. Voor iedere dag extra niet bereikbaar zijn met internet of bellen komt daar een dag abonnementskosten aan vergoeding bij.

Deze regeling geldt echter niet voor compensatie van storingen in het buitenland. Tele2 zegt zijn klanten toch te compenseren. „Wij begrijpen dat de storing heel vervelend is geweest omdat onze klanten niet online konden zijn die periode”, verklaart de woordvoerster van Tele2 de toezegging.