Kater bij horeca door nieuwe coronaregels

Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, zegt dat „iedere maatregel voor de horeca feitelijk neerkomt op een lockdown.” „Dat is niet te doen. Teleurstellend, want het probleem zit niet in de horeca. Het kabinet heeft een blinde vlek voor de horeca.”

Willemsen wil verder niet speculeren over de nog niet bevestigde maatregelen, maar zegt wel dat „wat de avond voor een persconferentie naar buiten komt, meestal wel klopt.”

Plan

Afgelopen weekend diende KHN samen met branchevereniging MKB-Nederland een plan in bij Economische Zaken. Dat stelt alternatieve, slimme maatregelen voor, zoals een horecabedrijf beoordelen op de functie en de activiteit, zoals eten en drinken, vergaderen of slapen. Ook willen de brancheverenigingen een ’coronamaatregelentool’ waar ondernemers specificaties van zijn of haar bedrijf kan invullen. Denk aan het aantal vierkante meters, de regio en hoe de ventilatie geregeld is, maar ook hoe er met mondkapje om wordt gegaan en of er kuchschermen zijn.

„Minister Wiebes was enthousiast, staatssecretaris Mona Keijzer ook”, zegt Willemsen. „Helaas moeten wij maatregelen weer via de pers vernemen.”

De horeca kreeg twee weken geleden ook al strengere regels voor de kiezen. Toen werd besloten dat restaurants en cafés al om 22.00 uur moesten sluiten. Ook mochten zij nog maximaal dertig gasten ontvangen.

Tijdens de eerste coronagolf in maart moest de horeca 2,5 maand gesloten blijven. Op 1 juni gingen de meeste horecazaken weer open.

Vrachtwagenchauffeurs

Bij het afspreken van strengere maatregelen om het coronavirus terug te dringen, moet wel rekening worden gehouden met vrachtwagenchauffeurs, waarschuwt vakbond CNV. De bond merkt op dat bij de vorige intelligente lockdown veel truckers nergens terecht konden om bijvoorbeeld van het toilet gebruik te maken of iets te eten. De bond wil dat er nu wel voldoende voorzieningen openblijven voor de chauffeurs.

Vrachtwagenchauffeurs voelden zich tijdens de intelligente lockdowns „als paria’s behandeld”, zegt vakbondsbestuurder Tjitze van Rijssel. „Bij het laden en lossen mochten ze bij veel panden niet naar binnen en onderweg stonden ze bij tankstations en restaurants vaak voor een gesloten deur. Dat moet dit keer echt beter worden geregeld.” Dat vrachtwagenchauffeur een vitaal beroep is, is leuk om te horen, zegt Van Rijssel. „Maar als je heel Nederland voorziet van wc-papier wil je op z’n minst zelf ook wel ergens fatsoenlijk naar het toilet kunnen.”

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wilden maandagavond nog niet reageren op de strengere coronaregels die het kabinet dinsdag gaat aankondigen.