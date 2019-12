Sterrenkoks Eindhoven en omgeving stralen

V.l.n.r. de sterrenchefs Jan Sobecki, Dick Middelweerd, Adrian Zarzo en Soenil Bahadoer.

In de voetsporen van succesvolle bedrijven van Brainport pikken ook de sterrenrestaurants in en om Eindhoven duidelijk een graantje mee. Het is opvallend dat om de stad een ring van met name tweesterren restaurants ligt. De stad zelf telt drie toprestaurants met een Michelinster.