’AF-KLM zoekt topman in Canada’

De luchtvaartcombinatie is op zoek naar een bestuursvoorzitter als opvolger van Jean-Marc Janaillac. Die vertrok in mei nadat hij zijn lot verbond aan een stemming onder personeel van Air France over verbeterde arbeidsvoorwaarden.

Air France-KLM wilde niet op namen reageren. Het bedrijf zou bevreesd zijn voor een scenario vergelijkbaar met die van de kandidatuur van de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philippe Capron. Zijn kandidatuur stuitte op een bak aan kritiek, onder meer wegens zijn gebrek aan ervaring in de luchtvaartsector. Capron trok zich daarop terug.

Smith kan in ieder geval wel bogen op die ervaring. Hij was als hoofdonderhandelaar ook betrokken bij cao-gesprekken bij Air Canada. Het lukte hem om met vakbonden een tienjarige overeenkomst te sluiten voor piloten en cabinepersoneel.