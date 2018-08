Verzekeraars: maak je dakgoot schoon!

Donderdagmiddag en -avond trekken voor het eerst in weken weer buien van enige betekenis over ons land. En na een lange periode van droogte betekent dat: extra lekkages. Dat het bijzonder warm is geweest draagt daar ook aan bij: veel dakgoten liggen vol met uitgedroogde blaadjes en takjes van naburige bomen, en zijn onder invloed van de hitte ook nog eens vervormd.

Schadebedrijf MainPlus zet de komende dagen extra mensen in om alle regenschade in kaart te brengen, meldt vakwebsite Amweb. Het bedrijf heeft becijferd dat na een lange periode van hitte zonder neerslag, het aantal lekkages bij de eerste regenbui extra groot is. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn nog niet alle gevolgen ingetrokken, maar staat de sector wel standby.

De woordvoerder van de branchevereniging verwacht dat verzekeraars coulant zullen omgaan met meldingen van schade. „Veel mensen zijn op vakantie en hebben niet eens de kans om hun dakgoot vrij te maken. Verzekeraars zullen niet snel ’eigen schuld’ zeggen en een vergoeding weigeren.”