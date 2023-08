Betalen met Rembrandt of een snip? ECB peilt wat er op nieuwe eurobiljetten moet komen

Amsterdam - Worden eurobiljetten mooier als er culturele meesters als Rembrandt, Mozart of Leonardo da Vinci op staan? Of heb je er liever een afbeelding van de Rijn of Maas op? Of moet de snip wellicht terugkeren op een bankbiljet? Wie hierover zijn mening wil geven, kan dit alleen vandaag nog doen in een enquête van de Europese Centrale Bank (ECB).

Op guldenbiljetten stonden voorheen kleurrijke afbeeldingen van onder meer een vuurtoren, snip en zonnebloem. Ⓒ ANP/HH